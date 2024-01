Sonia Bruganelli: «Belen mi ha chiamata per sapere se fossi una delle donne di Antonino Spinalbese. Purtroppo le ho detto di no»

È tornata a parlare di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli. Ospite nel salotto di Verissimo, l'imprenditrice e opinionista ha raccontato la sua nuova vita, tra la riscoperta del suo ruolo di madre e una maggiore consapevolezza di sé. Il tutto, insieme a una confessione esclusiva su un suo presunto flirt.

La separazione con Paolo Bonolis

A distanza di pochi mesi dall'ultima volta, Sonia Bruganelli è tornata nel salotto di Silvia Toffanin per parlare della sua separazione con Paolo Bonolis e della sua nuova vita: «Sono finalmente andata a vivere a casa mia.

Mia e di Adele. C'è un po' di confusione, un po' di cambiamenti. Paradossalmente sto facendo la mamma molto più di prima. Mi sento una responsabilità maggiore, soprattutto nei confronti della piccolina. Sto scoprendo nuove cose. Probabilmente un po' di cosine gliele ho fatte mancare in questi anni. Ora sono più soddisfatta di me. Sto recuperando. Questo mi fa stasere bene e mi fa capire che ho fatto la scelta giusta». Nessun ritorno di fiamma quindi per la coppia, come confermato dalla stessa Bruganelli: «L'amore è fatto di tante cose. L'affetto non finirà mai, ma l'amore è fatto anche di altre caratteristiche. Alcune di queste caratteristiche sono cambiate. Ci vorremo sempre molto bene ma le nostre strade stanno prendendo direzioni diverse».

Una separazione importante, soprattutto per Sonia: «Ora capisco molte cose del mio passato con Paolo e sicuramente con lui ha precorso un po' troppo i tempi perché l'ho incontrato quando lui era già grande, aveva 36 anni e io ero molto più piccola. Io ho sbagliato perché ho cercato di competere con il suo passato da conduttore famoso, con le sue ex, invece dovevo vivere la mia vita. Io avevo l'impressione che il passato di Paolo fosse troppo ingombrante e ho voluto correre ritrovandomi con una figlia da giovanissima, nata con delle problematiche, con un marito che stava spessissimo fuori e intenta a fare una corsa che a un certo punto mi ha lasciato senza fiato. E forse, se Paolo ha fatto un errore, è stato quello di azzerare la nostra differenza d'età e non dirmi: "Vai piano"».

La telefonata di Belen

Infine, spazio ai presunti flirt: «Non sto con Antonino Spinalbese, potrei essere la mamma. Purtoppo non stiamo insieme. Ho rischiato di essere uno dei nomi di Belen. Lei l'ha pensato. Mi ha anche chiamato. Mi ha telefonata a Natale per farmi gli auguri e mi ha chiesto delle cose. Le ho detto che conosco la figlia, ma nulla di più. La cosa finisce lì. Ha cercato una solidarietà femminile, ma non potevo aiutarla. Non ero del gruppo», ha confessato ridendo Sonia Bruganelli.