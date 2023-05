Nino Frassica, età, figli e la moglie (giovanissima) ex attrice di film per adulti: ecco chi è il comico ospite (stasera) a «I migliori anni»

«I Migliori Anni», lo storico show televisivo condotto da Carlo Conti, continua a farci viaggiare nel tempo con la sua nuova edizione del 2023. La seconda puntata andrà in onda stasera venerdì 5 maggio su Rai 1, in prima serata, e sarà ricca di ospiti speciali, sorprese e ricordi indimenticabili.

Nino Frassica, chi è il comico

Nino Frassica, all'anagrafe Antonino Frassica, è nato a Messina, l' 11 dicembre 1950 (ha 72 anni), è un comico, cabarettista, attore, conduttore radiofonico e televisivo italiano. Da giovane si è trasferito a Milano per studiare recitazione. Negli anni Settanta partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e programmi televisivi messinesi, nei quali Frassica si fa notare da Renzo Arbore con un eccentrico messaggio lasciatogli sulla segreteria telefonica. E’ proprio grazie a quest’ultimo che il comico debutta al cinema nel 1983 con “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”. Tra gli Anni ’80 e ’90 compare in diversi varietà e show televisivi in onda sulla Rai, tra i quali la settima edizione di Fantastico, Scommettiamo che…? e Domenica in. Nel 2008 è uno degli ospiti di Carlo Conti nel programma I migliori anni a cui partecipa nuovamente nel 2010 e nel 2013. Per la televisione è protagonista della serie Cugino & cugino in onda su Rai1 in prima serata. Insieme al cantante Simone Cristicchi partecipa nel 2012 al progetto Meno male che c’è Radio2 come conduttore radiofonico. Lo stesso anno ricompare in televisione nel cast di Le iene nei panni del disturbatore Tommi Paradais. Dal 2015 è parte del programma Che fuori tempo che fa, spin off della trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Nel 2017 affianca il conduttore alla guida per programma.

Cinema e tv

Non solo comico, Nino Frassica è anche attore di cinema e tv. Dal 1999 interpreta infatti il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini nella fiction Don Matteo. Dieci anni dopo Sofia Coppola lo sceglie come presentatore del Premio Telegatto nel film Somewhere. Nel 2010 ottiene un piccolo ruolo come carabiniere in The Tourist, il film con Johnny Depp diretto da von Donnersmarck. Nel 2016 compare invece in La mafia uccide solo d’estate, il docuserie in onda su Rai diretta da Luca Ribuoli e tratta dall’omonimo film di Pif. Questa volta interpreta la parte di Fra Giacinto, prete colluso con la mafia. Frassica viene inoltre scelto negli anni come testimonial di diverse campagne pubblicitarie. Nel 2023 è tra i concorrenti del programma di Prime Video LOL – Chi ride è fuori.

Vita privata

Riguardo la vita privata, l’attore e comico si è sposato due volte. La prima con Daniela Conti, sua collega. I due si sposano nel 1985 e rimangono insieme fino al 1993. Recitano insieme nel 1985 in Il Bi e il Ba, scritto e diretto dallo stesso Frassica. La Conti compare anche in un episodio di Don Matteo ma già quando la relazione con Frassica è finita. Una relazione durata 8 anni in cui i due decidono di non avere figli. Una scelta che si riconferma anche nel matrimonio successivo, quello con Barbara Exignotis.

Il secondo matrimonio

La nuova moglie di Frassica è un'ex attrice di film per adulti. Tra i due la differenza di età è notevole, 25 anni, ma non impedisce che il rapporto vada avanti, anzi Nino e Barbara si amano alla follia. Convivono dal 2008 in un appartamento a Roma e decidono di sposarsi a Messina nel 2018, lontano dai riflettori. Barbara è mamma di una figlia di 20 anni, avuta da una relazione precedente al matrimonio. L’artista ha trovato l’amore e la serenità con il noto attore Nino Frassica. I due dopo una convivenza di 10 anni decisono di pronunciare il fatidico si nell’estate 2018, convolando a nozze con un rito civile in Sicilia. Una cerimonia molto particolare e lontana dal classico matrimonio, infatti, i due si sono presentati entrambi vestiti di color nero stupendo tutti. Ad oggi, i due sono più innamorati che mai e lei per star vicino a suo marito si è trasferita da Milano a Roma.

Chi è la moglie (ex attrice i film per adulti)

Prima di conoscere Nino, Barbara era conosciuta per essere un’attrice di film per adulti, con il nome d’arte di Blondie. L’ultima pellicola a cui ha partecipato è “Bella di Notte” e risale all’anno 2007. Da quel momento in poi la donna ha deciso di dedicarsi al suo compagno, con cui ha recitato anche a teatro in “Liubov pret-a-porté”. La Exignotis non ha figli con Nino Frassica, ma lei ne ha una, Valentina, nata da una precedente relazione. Un amore importante quello col comico italiano, che l’ha portata a trasferirsi a Roma, città in cui Frassica vive da tempo. La stessa avrebbe rifiutato l’anello di fidanzamento, giudicandolo uno spreco di denaro. Entrambi poi non hanno la patente e amano spostarsi nella capitale in taxi o con i mezzi pubblici.