I Migliori Anni, ospiti e anticipazioni del programma condotto da Carlo Conti

«I Migliori Anni», lo storico show televisivo condotto da Carlo Conti, continua a farci viaggiare nel tempo con la sua nuova edizione del 2023. La seconda puntata andrà in onda stasera venerdì 5 maggio su Rai 1, in prima serata, e sarà ricca di ospiti speciali, sorprese e ricordi indimenticabili.



Gli ospiti della puntata

Claudio Cecchetto: Il celebre talent scout e produttore discografico racconterà la sua affascinante carriera, dal lancio di nuovi talenti alla realizzazione di successi come "Gioca Jouer". Alcuni degli artisti da lui scoperti, come Sandy Marton, Via Verdi e Tracy Spencer, si uniranno a lui in questa speciale occasione.

I Ricchi e Poveri: Il leggendario gruppo italiano si esibirà con le loro canzoni più amate e votate dal pubblico nella esclusiva 'Hit Parade' del programma, portando una ventata di nostalgia.

Nino Frassica: L'amatissimo attore e comico sarà il protagonista dell'intervista della "my list", durante la quale parlerà della sua vita attraverso le sue canzoni preferite, offrendoci un ritratto più intimo e personale.

I 3 commentatori per l'occasione

La trasmissione sarà arricchita dalla presenza di tre commentatori del tempo: Ubaldo Pantani, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Il loro compito sarà quello di raccontare, commentare e dare un contesto storico ai vari momenti del programma, contribuendo a creare un'atmosfera nostalgica e coinvolgente.

📀 22 milioni di dischi venduti

🏆 Hanno vinto il Festival di Sanremo



Un gruppo unico, come le loro canzoni: @iricchiepoveri sono gli ospiti della prossima puntata de #iMiglioriAnni.

Le esibizioni musicali saranno accompagnate dalle note dell'orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, con coreografie del Chorus di Fabrizio Mainini e costumi di Simonetta Innocenti, che aiuteranno a ricreare le atmosfere dei vari decenni.