Claudio Cecchetto, età, carriera, curiosità e vita privata. Chi è lo scopritore di talenti ospite a «I migliori Anni»

«I Migliori Anni», lo storico show televisivo condotto da Carlo Conti, continua a farci viaggiare nel tempo con la sua nuova edizione del 2023. La seconda puntata andrà in onda stasera venerdì 5 maggio su Rai 1, in prima serata, e sarà ricca di ospiti speciali, sorprese e ricordi indimenticabili. Tra gli ospiti d iquesta sera, Claudio Cecchetto

Chi è Claudio Cecchetto

Storico disc jockey e produttore, Claudio Cecchetto è senza ombra di dubbio uno dei più influenti personaggi musicali degli Anni Ottanta e Novanta. Lui ha scoperto e lanciato gli 883, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Gerry Scotti, oltre che inventare la mitica Gioca jouer, canzone eveer green delle feste. Oltre a essere il più famoso scopritore di talenti, Claudio Cecchetto è stato anche conduttore del Festivalbar e anche fondatore di Radio Deejay e Radio Capital.

La Biografia

Claudio Cecchetto ha 71 anni: è nato a Ceggia, in provincia di Venezia, il 19 aprile 1952. Nato e cresciuto in Veneto, per diversi anni della sua vita Cecchetto ha avuto la sua residenza a Milano. Innamorato della riviera romagnola, negli ultimi decenni il famoso dj ha deciso di trasferire la sua abitazione a Misano Adriatico. Maria Paola Danna è sua moglie dal 1992. Tra i due, nonostante i sedici anni di differenza, lui è nel 1952, lei del 1968, c’è sempre stato un ottimo rapporto. La donna lavora come autrice, conduttrice radiofonica, imprenditrice e personal writer. Nata a Milano, dopo un’esperienza come giornalista, da alcuni anni si dedica ai libri per bambini e ai testi scolastici ed è conosciuta nel settore per essere l’ideatrice dei Love Books.

Dal matrimonio con Maria Paola Danna sono nati due figli: Jody Cecchetto (1992) e Leonardo (2000).

Jody è un affermato rapper, conosciuto nel mondo della musica italiana. Ha debuttato nel 2015 con il suo primo singolo, Sex Machine, diventato immediatamente un successo assoluto. Nella famiglia Cecchetto c’è anche Leonardo, chiamato affettuosamente Leo, ama la musica rap e sogna anche lui, ovviamente, di fare il cantante.

La carriera

Senza il suo fiuto artistico probabilmente non avremmo mai conosciuto parecchi personaggi della musica e della televisione celebri, tra cui Linus, Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Nicola Savino, Marco Baldini, Max Pezzali, Paola & Chiara, Sabrina Salerno, Sandy Marton, Daniele Bossari, Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni, DJ Francesco. E sì, perchè il nostro Cecchetto ha sempre avuto la vista molto lunga per quanto riguarda il mondo dello spettacolo di un certo valore!

Dopo aver lasciato gli studi, infatti, nei primi anni Settanta, ha iniziato a lavorare come deejay presso i più prestigiosi locali milanesi, approdando contemporaneamente in radio, a Radio Milano International e Radio Studio 105. Per due anni è stato al timone di Chewing Gum, in onda su Telemilano 58, emittente privata diventata poi Canale 5.



All’inizio degli anni Ottanta il suo è diventato un nome importante nel settore, per cui Cecchetto ha iniziato a collezionare successi e soddisfazioni in ogni ambito. In un decennio ha condotto per ben volte il Festival di Sanremo e diverse altre trasmissioni popolari, tra cui Fantastico, Premiatissima, Vota la Voce e il Festivalbar.

Una volta appese al chiodo le professioni di conduttore e dj, Cecchetto si è dedicato a quella di produttore musicale, grazie alla quale il mondo dello spettacolo può assaporare nuovi e straordinari talenti

Le 3+1 curiosità