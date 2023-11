Morgan, lo scoop di Fiorello a Viva Rai2: «Potrebbe tornare nell’ultima puntata di X Factor»

Una rivelazione che non è certo passata inosservata, quella pronunciata da Fiorello nella mattinata di Viva Rai2, che pare aprire ad una possibilità di ritorno di Morgan ad X Factor. Che lo scoop sia attendibile? Lo showman cita «voci da salotto o, meglio di piattaforme».

Morgan, un ritorno ad XFactor? Le parole di Fiorello

In diretta dal glass del Foro Italico come ogn mattina, la sveglia di VivaRai 2 è iniziata con a consueta rassegna stampa quotidiana tra l'ironia di Biggio, Casciari e, naturalmente, Fiorello. Dopo alcuni di cronaca politica, quest'ultimo è tornato su "l'affaire" Morgan, lasciandosi sfuggire uno scoop non da poco. «Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno - ha rilevato - pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor. La mia fonte? Voci di piattaforme», spiega Fiorello. Che aggiunge: «Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente».