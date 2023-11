Morgan, Francesca Michielin replica a "Striscia la notizia": «Io nella combriccola di Warner? Sono in Sony fin da adolescente»

Sul recente polverone che ha visto coinvolto Morgan e il suo siluramento da X-Factor, ad intervienire per la prima volta è Francesca Michielin, dai microfoni di Striscia la Notizia in onda stasera, 23 novembre, su Canale 5. Intercettata da Valerio Staffelli a Milano, la conduttrice del talent ha voluto rispondere all'accusa di Fedez che la additava di far parte, insieme a Fedez e Dargen D'Amico, di una «combriccola di produzione discografica sostenuta dalla Warner». La Michielin, che finora aveva taciuto, ha ora rispedito al mittente le insinuazioni: «Io nella 'combriccolà sostenuta da Warner? Sono in Sony da quando ero un'adolescente».

Le parole su Morgan

L'accusa di Morgan alludeva al fatto che dietro alla decisione di Sky di allontanarlo dal programma ci sarebbero stati interessi connessi, quali, appunto, quelli della Warner e quindi del trio Fedez-Dargen-Michielin. Tesi già confutata da Fedez, che ieri a Striscia aveva dichiarato: «Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere».

Sulle pesanti diatribe tra i giudici, la Michielin ha poi spiegato: «Non ho assistito a nulla. Ho visto solo il video che circola online».

Le dichiarazioni saranno in onda stasera, 23 novembre, su Striscia la Notizia, che ha recapitato alla cantante e presentatrice il premio (satirico) del tapiro d'oro.