X-Factor, record di spettatori senza Morgan

Venerdì 24 Novembre 2023, 13:47

Nel quinto live show di X Factor, dopo l'esclusione di Morgan, i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico si sono dati battaglia per portare i propri artisti in semifinale. La serata è stata aperta da Francesca Michielin con un medley femminile. Max Pezzali è stato protagonista con un festoso medley karaoke e ha partecipato anche come giudice nella manche dedicata ai brani suoi e degli 883. Questa puntata ha segnato il miglior risultato stagionale con 689mila spettatori medi, in crescita del 32% rispetto all'anno precedente.

La puntata è stata il contenuto più commentato del prime time sui social, con 258mila interazioni. Matteo Alieno è stato eliminato dopo lo scontro con Angelica nella scelta finale. La prossima settimana, gli artisti rimasti presenteranno i loro inediti, con l'attesa partecipazione speciale di Emma.