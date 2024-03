Milano Fashion week, il ristorante stellato della famiglia Rana torna nello spazio Marras con il suo “Temporary bistrot”

Giunto alla sesta edizione, l’incredibile connubio creativo delle famiglie Rana e Marras torna a stupire i visitatori della Milano Design Week 2024. Una proposta multisensoriale, artistica e gastronomica, ogni volta più sorprendente, quest’anno firmata a quattro mani dal designer Antonio Marras e dallo chef Francesco Sodano: unione di stile e gusto che intrigherà gli ospiti in tutti i momenti della giornata.

Il Temporary Bistrot & Restaurant sarà aperto al pubblico presso lo showroom milanese “NonostanteMarras”– su prenotazione – per tutta la settimana del FuoriSalone, da martedì 16 a domenica 21 aprile, a partire dalle ore 10 di ogni mattina, per offrire preziosi e prelibati i momenti di gusto e bellezza, dalla colazione alla cena, in una delle location più creative della città.

Il Ristorante Famiglia Rana di Vallese di Oppeano (VR), 1 Stella Guida Michelin 2023, ora guidato dallo Chef Francesco Sodano, ha creato uno speciale menu che unisce piatti iconici del Ristorante veronese con sapori e profumi sardi, in omaggio alla terra dell’eclettico Antonio Marras. «Tutto si può trovare in mare secondo lo spirito che guida la ricerca», queste parole di Joseph Conrad sono come stelle che brillano in cielo, quello a cui i marinai rivolgono occhi e cuore per trovare la via e le risposte.