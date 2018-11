Antonio Marras, lo stilista diventa regista in “Mio cuore io sto soffrendo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Marras mette a nudo il suo cuore per un debutto che svela un amore mai sopito:il teatro. «Una passione di sempre insieme a quella per il cinema. In realtà mi sento prestato alla moda, la mia aspirazione è sempre stata la regia» confessa il celebre stilista algherese che si è gettato nella sua avventura sul palcoscenico con la pièce “Mio cuore io sto soffrendo. Cosa posso fare per te?”. Il titolo è ripreso dalla celebre canzone di Rita Pavone.Lo spettacolo, ideato e diretto da Marras, sarà presentato in anteprima dal 21 al 25 novembre al Teatro Massimo di Cagliari per la stagione Cedaca e il 27 dello stesso mese al Teatro Civico di Alghero per ExPop Teatro XVI Festivalguer. «Poi partirà la tournée. ra le date Milano, Roma,Bari e New York», annuncia Valeria Orani che produce la pièce. «Raccontare di un cuore che soffre, dilaniato, sbranato a morsi, straziato» rivela Marras che qui si cimenta con i linguaggi della scena.