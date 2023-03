Con i fiori "sboccia" la festa in via Condotti

Antonio Marras torna a Roma e sceglie via dei Condotti. Lo stilista sardo ha scelto la capitale per dare vita ad un nuovo concept store in cui apprezzare il suo stile unico e le geniali idee stilistiche. A festeggiarne l’arrivo sono arrivate diverse amanti del suo stile chic e nel contempo sbarazzino. In primis ecco Camilla Filippi in raffinato chimono verde, mentre accanto a lei Claudia Potenza salutava Sara Castelli Gattinara e Vanessa Bozzacchi fondatrice della Fondazione Mente. Ema Stokholma in compagnia dell’amato Angelo Madonia sorrideva soddisfatta mentre entravano estasiate dalla bellezza dello store Serena Dandini e Geppi Cucciari che si salutavano con il trasporto proprio delle amiche quali sono.

Lo stilista ha a lungo conversato con Sandro Veronesi presidente gruppo Calzedonia, mentre la moglie Patrizia Marras accoglieva tutti gli amici che entravano emozionati: tra i giovani già appassionati di moda ecco gli attori Rocco Fasano e Amanda Campana; poco distante la critica di costume Mariella Milani apprezzava gli abiti esposti. In uno degli spazi, tutti arredati con il tocco caratterizzante di Marras il dj Daniele Greco selezionava la musica di sottofondo e Francesca D’Aloja conversava con Guido Torlonia. L’ex modella ora talent scout Alta Roma Simonetta Gianfelici emanava classe in total black. Arrivavano alla spicciolata anche la direttrice di Rai Cultura Silvia Calandrelli in compagnia del figlio, seguita da Bernardino Campello, dalla scrittrice Chiara Valerio e dalla Presidentessa di Marsilio Emanuela Bassetti arrivata direttamente da Venezia per salutare lo stilista. Nello spazio di via dei Condotti ampio circa 200 mq, per Marras «era doveroso tornare«, dato che tutto è nato a Roma. Era infatti la fine degli anni ’90 quando lo stilista nativo della Sardegna presentava nei saloni capitolini le sue prime collezioni di Alta Moda realizzate nel piccolo atelier della sua amata isola, grazie alle sapienti mani di ricamatrici di antica tradizione tramandata di madre in figlia. E ora dopo 27 anni e 350 metri, quelli che separano via Margutta da Via dei Condotti, torma a Roma: lo store, aperto dal 4 marzo al pubblico ma inaugurato per gli amici giusto ieri, attende sul ciglio della città eterna, alla quale deve tanto, e tanto vuole restituire.