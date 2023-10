Matthew Perry, il cast di Friends rompe il silenzio, da Jennifer Aniston a Courtney Cox: «Siamo devastati, eravamo più che semplici colleghi»

Il cast di "Friends" rompe il silenzio. A due giorni dalla morte di Matthew Perry, gli attori Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer hanno rilasciato un comunicato congiunto. «Siamo tutti letteralmente devastati dalla perdita di Matthew», esordiscono le ex star della popolare sitcom americana nel loro messaggio di cordoglio.

Matthew Perry, Jennifer Aniston scoppiò in lacrime parlando delle dipendenze dell'amico: «Non siamo pronti all'idea di perderlo»

Il messaggio degli attori di "Friends"

Nella nota si legge: «Eravamo più che semplici compagni di cast.

Siamo una famiglia. Ci sarebbe tanto da dire, ma in questo momento ci prendiamo un momento per elaborare il lutto ed assimilare questa incommensurabile perdita. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo».

Lisa Kudrow sta valutando di adottare il cane di Matthew Perry

Lisa Kudrow, l'attriche che in "Friends" interpretava il ruolo di Phoebe Buffay, starebbe pensando di adottare Alfred, il cane Alfred di Matthew Perry. È quanto rileva il Daily Mail che ha parlato con una fonte vicina alla Kudrow e ai suoi colleghi del cast.