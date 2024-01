Matthew Perry «era un mostro, aggrediva le donne ed era un gran bugiardo»: l'ultima rivelazione sulla star di Friends

La migliore interpretazione di Matthew Perry non è stata in "Friends". Secondo quanto riportato in esclusiva da Alison Boshoff per il Mail, il vero Perry era «un mostro». Negli ultimi anni della sua vita, dicono le fonti, avrebbe aggredito «violentemente diverse donne». L'attore, morto il 28 ottobre 2023 a 54 anni, tradiva la sua allora fidanzata Molly Hurwitz con giovani donne - una delle quali aveva solo 19 anni - che aveva incontrato sull'esclusiva app di appuntamenti Raya.

Matthew Perry violento, la storia

In sostanza, Perry era capace di grande crudeltà pur ritenendosi «un esempio di virtù». Ha venduto al mondo un «mucchio di bugie». La sua assistente di una vita, da lui chiamata "Erin", nel suo libro di memorie lo ha descritto come "la persona più gentile del mondo".

In realtà "Erin", come ha rivelato anche Boshoff, era Morgan Moses, che ha smesso di lavorare per Perry nel 2021 dopo che si dice l'abbia spinta contro un muro e gettata «su un letto».

Matthew Perry, l'ex fidanzata: «Una sera l'ho trovato con le mani incollate alle gambe per non consumare droghe»

Ora la domanda è: come sceglierà Hollywood di ricordare Perry adesso? Con la stagione dei premi in corso, ci si chiede: Perry riceverà l'aureola, inclusa nel segmento "In Memoriam" agli Oscar? Oppure «faremo i conti onestamente con chi era Perry, le bugie che ha detto, il suo presunto trattamento abominevole delle donne – senza usare le sue dipendenze come scusa? Senza insistere sul fatto che fosse qualcosa che ora sembra non lo fosse?». Col senno di poi, è logico il motivo per cui il cast di Friends non abbia scritto nulla su Instagram (ogni attore da solo) ma abbia aspettato fino a due giorni dopo la morte del collega per rilasciare una dichiarazione congiunta. L'eredità di Perry non è solo sua. Appartiene anche a tutto il cast di Friends, l'ultima sana sitcom» anni '90, che adesso potrebbe non essere mai più percepita allo stesso modo.

I SOLDI

Secondo diverse fonti Perry, nel 1998 prendeva 55 Vicodin al giorno, oltre a «bere, fumare e prendere qualsiasi altra cosa». Immaginate che problema enorme deve essere stato sul set. «Immaginate il caos che ha causato - si legge ancora sul Mail -, le riprese tardive, la totale mancanza di rispetto nei confronti del cast e della troupe. Non sarebbe stato difficile cancellare Perry da Friends per un po'. Non sarebbe stato difficile dirgli di prendersi un anno, andare in riabilitazione e rimettersi in sesto, soprattutto in un’era pre-TMZ, in cui lo scandalo era più facilmente contenuto. Ma Friends stava facendo guadagnare troppi soldi a troppe persone».

Matthew Perry morto per gli effetti della ketamina: «Fu un tragico incidente». I risultati dell'autopsia

Nell'introduzione al libro di memorie di Perry, la sua co-protagonista Lisa Kudrow ha scritto che la domanda che le è stata posta più spesso è stata: «Come sta Matthew Perry?». Era una domanda, scrisse, a cui non sapeva mai bene come rispondere. Il libro di Perry è stato nella lista dei bestseller del New York Times per quasi un anno, aumentando le vendite di nuovo dopo la sua morte. Come dovremmo considerare ora il suo libro? Un libro che ha dedicato a tutti i suoi "compagni di sventura". Un libro che ha promosso sostenendo di essere sobrio da 18 mesi, il che avrebbe incluso la sua apparizione alla riunione di "Friends" - anche se da allora fonti hanno detto al Mail che Perry «non è mai stato pulito». Che in realtà aveva un «harem di giovani donne che venivano a casa sua e gli consegnavano farmaci, spesso Oxycontin». In che modo i tossicodipendenti attivi e quelli in fase di recupero vedranno i racconti di Perry come qualcosa di diverso da un tradimento?

IL FALSO

Perry non è il primo a «falsificare un libro di memorie sulla dipendenza», scrive anche il tabloid. Nel 2003, l'autore James Frey ha pubblicato "A Million Little Pieces", che ha raggiunto il primo posto nella lista dei bestseller del New York Times per 15 settimane consecutive ed è diventato uno dei preferiti dell'Oprah's Book Club. E poi il sito web di The Smoking Gun ha rivelato che buona parte del libro fu inventata. Frey è stato costretto ad ammettere l'inganno. Sono stati offerti rimborsi ai lettori e le edizioni future sono state pubblicate con un disclaimer. Il libro di Perry dovrebbe ora, per lo meno, «essere ripubblicato con un simile avvertimento per i lettori».

Per quanto riguarda l'eredità che desiderava lasciare, beh, è ​​quasi distrutta. Mercoledì alcune fonti hanno riferito a US Weekly che Perry «ha dovuto pagare perché molte donne andassero in terapia» a causa del disagio di trovarsi nella sua orbita. Un'infermiera che lavorava con lui rimase così traumatizzata che abbandonò del tutto la professione, riferisce la rivista. I suoi scatti di ira erano costanti: lanciare oggetti, ribaltare tavoli, prendere a pugni i muri. Una fonte sostiene che poi abbia cercato di minimizzare la violenza, dicendo: «Se avessi voluto farti del male, lo avrei fatto».

Matthew Perry LIED About Being Sober And Was 'Abusive' To Friends Amid Addiction: Shocking Report https://t.co/l8YcAfmizc 🔗 — Perez Hilton (@PerezHilton) January 10, 2024

GLI ABUSI

Si dice anche che un'ex ragazza poco più che ventenne avesse minacciato di citare in giudizio Perry nel 2020 per abusi psicologici e che l'abbia fatta diventare dipendente dagli oppioidi. Perry si sarebbe accordato con lei "ricoprendola di soldi". Probabilmente ci sono altre donne là fuori che hanno storie simili da raccontare». Matthew Perry non è stato un "amico" fino alla fine ma, purtroppo, un impostore. Le bugie che ha detto erano più grandi di quelle che ha detto a se stesso, e ha lasciato dietro di sé un vero e proprio disastro: tra coloro che lo amavano, coloro che si dice abbia danneggiato fisicamente ed emotivamente e quei tossicodipendenti che vedevano, in lui, una luce. Non c'è una fine Hollywoodiana qui, anzi.