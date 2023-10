Matthew Perry, quando nella autobiografia scriveva: «Gli amici mi chiamano Matty e dovrei essere morto»

Matthew Perry lo sapeva già. «Salve, il mio nome è Matthew, anche se potreste conoscermi con un altro nome. I miei amici mi chiamano Matty. E dovrei essere morto». Inizia così l'avvincente storia dell'acclamato attore statunitense, morto tragicamente in casa a Los Angeles. Il suo libro autobiografico «Friends, amanti e la Cosa Terribile» è uscito a livello mondiale nel 2022 e pubblicato in Italia da La nave di Teseo.

Matthew Perry e la morte, il libro

È un memoir intimo e illuminante, brutalmente sincero, divertente e a tratti tragico, che offre una mano tesa a chiunque stia lottando per la sobrietà. Perry accompagna il lettore in un viaggio che va dalla sua infanzia, segnata dal desiderio di emergere, al raggiungimento della fama e poi alla dipendenza e al recupero, dopo essere stato in fin di vita. Prima delle frequenti visite in ospedale e dei periodi di disintossicazione, c'è stato un Matthew di cinque anni, che viaggiava da Montreal a Los Angeles dividendosi tra i genitori separati; un Matthew di quattordici anni, stella del tennis canadese; un altro Matthew ancora, che a ventiquattro anni ha ottenuto l'ambitissimo ruolo da co-protagonista nel cast della serie più attesa del momento, allora chiamata «Friends like us» (divenuta poi famosa in tutto il mondo col titolo di «Friends»)...

Nelle pieghe di una storia straordinaria che solo lui poteva scrivere - e con la voce appassionata, esilarante e calorosamente familiare che lo caratterizza -, Matthew Perry racconta senza reticenze la famiglia che lo ha cresciuto (e che lo ha anche lasciato a se stesso), il desiderio di riconoscimento che lo ha spinto verso la fama e il vuoto interiore, che non poteva essere colmato nemmeno dalla realizzazione dei suoi sogni più grandi. Ma racconta anche la pace che ha trovato nella sobrietà, e come ha vissuto l'immenso successo di «Friends», condividendo aneddoti sui suoi compagni di cast e sulle altre star che ha incontrato lungo il cammino. Schietto, consapevole e venato dall'umorismo che abbiamo imparato a conoscere, Perry descrive in modo vivido la sua battaglia contro la dipendenza da alcol e droghe e il motivo per cui, nonostante avesse apparentemente tutto, nulla riusciva a renderlo felice.

ENRICO RUGGERI

«Ho letto il suo libro, non un capolavoro, ma un triste spaccato di un mondo nel quale solitudine, angoscia, denaro e star system si rincorrono in un vortice con un finale già scritto». Lo scrive su X Enrico Ruggeri, ricordando l'attore americano. «Eppure - prosegue Ruggeri nella sua riflessione - con gli amici di Friends ha rasserenato più di una generazione».