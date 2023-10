Matthew Perry, i guadagni di Friends (da 1 milione a puntata) e la lotta contro alcol e droga: la sua casa trasformata in un ricovero per ex alcolisti

Non solo successi e guadagni stellari. Dietro la maschera di Chandler Bing, il ruolo che interpretò in «Friends», una delle serie tv di maggior successo di tutti i tempi, Matthew Perry, l'attore morto a Los Anglese a 52 anni, nascondeva una lunga lotta contro l'abuso di sostanze. Nel suo libro di memorie «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» (2022), Perry descrisse la sua battaglia con le droghe e l'alcool, dichiarando durante il tour promozionale che era sobriò da 18 mesi e che aveva «probabilmente speso 9 milioni di dollari o qualcosa del genere per cercare di disintossicarsi».