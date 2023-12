Jennifer Aniston e l'ultima chat con Matthew Perry prima della morte: «Stavo messaggiando con lui quella mattina, era felice»

Emergono nuovi dettagli sulla scomparsa di Matthew Perry, morto lo scorso ottobre all'età di 54 anni in circostanze ancora da chiarire. L'amica e collega Jennifer Aniston proprio in queste ore ha rilasciato una nuova intervista in cui dichiara che il giorno della scomparsa di Perry i due erano in contatto e che l'attore «Era in salute, felice, non stava soffrendo».

Matthew Perry, le nuove dichiarazioni di Jennifer Aniston

I due protagonisti dell'amatissima Friends erano rimasti amici per tutti gli anni successivi alla fine della serie, e proprio la mattina in cui Matthew morì si stavano scambiando messaggi. «Stavo letteralmente messaggiando con lui quella mattina», ha rivelato Jennifer Aniston in un'intervista alla testata statunitense "Variety".

Prima di morire Matthew Perru aveva parlato del suo passato di lotta contro l'abuso di sostanze, ma, come ha più volte dichiarato la Aniston, negli ultimi periodi «era felice, era sano. Aveva smesso di fumare. Si stava rimettendo in forma». «Voglio che la gente sappia che era davvero in salute - ha insistito - e che aveva lavorato duramente Gli è stata davvero inflitta una partita dura.

Mi manca moltissimo, come a tutti. Ragazzi, ci ha fatto ridere a crepapelle», ha concluso l'attrice.