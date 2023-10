Matthew Perry morto, l'addio del cast di Friends: «Siamo devastati. Per noi è stato un vero dono». L'attore in lacrime alla reunion

Sarcastico, simpatico e divertente, Matthew Perry, trovato morto a 54 anni nella sua casa di Los Angeles, era entrato fin dalla prima stagione nel cuore di tutti gli spettatori di Friends insieme a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer: interpretavano un gruppo di amici di New York che si riuniva nel bar Central Perk. E amici lo sono rimasti per sempre, tanto da non sottrarsi mai alle "reunion del cast", richieste a gran voce dai fan. Nell'ultima, Perry parlava in modo strano, reduce da uno dei tanti interventi subiti e resi necessari dopo i danni da dipendenze. Di tutte e dieci le stagioni di Friends, l'unica in cui si era tenuto lontano dalle droghe e dall'alcol era stato nominato agli Emmy.