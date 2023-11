Matthew Perry, Courteney Cox rivela: «La storia fra Chandler e Monica? All'inizio doveva essere solo un'avventura di una notte»

«Sono grata per ogni momento passato con te Matty e mi manchi ogni giorno». Esordisce così Courtney Cox su Instagram, nel suo primo post dedicato a Matthew Perry, l'attore americano morto lo scorso 28 ottobre. I due erano legati da una profonda amicizia, nata sul set di "Friends". Cox ha raccontato un aneddoto risalente proprio a quei tempi, svelando un inedito retroscena sulla popolare sitcom americana: «Quando lavori con qualcuno a stretto contatto come me con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorresti poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti».

«Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un'avventura di una notte a Londra.

Ma a causa della reazione del pubblico, è diventato l'inizio della loro storia d'amore», ha rivelato l'attrice, che nel post condivide proprio una scena di "Friends" in cui i due personaggi sono a letto. «In questa scena - conclude - prima che iniziassimo a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente da dire. Faceva spesso cose del genere. Era divertente e gentile».