Matthew Perry, Lisa Kudrow (Phoebe di Friends) e il dolore del cast: «Siamo devastati. Era il momento migliore della sua vita. Forse la sua morte provocata da farmaci»

Nessuno ha parlato ufficialmente. Tra le centinaia di messaggi di cordoglio apparsi sui social non compaiono quelli di Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow. Gli amici di Friends sono sotto choc dopo aver appreso della morte del loro collega Matthew Perry, l'amato Chandler. La famiglia dell'attore, trovato morto a 54 anni nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles, ieri ha rotto il silenzio: «Abbiamo il cuore spezzato dalla tragica perdita del nostro amato figlio e fratello - hanno dichiarato a People - Matthew ha portato così tanta gioia al mondo, sia come attore che come amico».