Jennifer Aniston pubblica uno degli ultimi messaggi di Matthew Perry: «Farti ridere dà senso alle mie giornate»

Jennifer Aniston non smette di piangere per la perdita di Matthew Perry. La morte del collega, conosciuto sul set di "Friends", ha lasciato una «una ferita profonda» dentro l'attrice, che su Instagram ha condiviso alcuni ricordi della loro amicizia. «Dover dire addio al nostro Matty è stata un'ondata folle di emozioni che non avevo mai provato prima - ha detto Aniston -. Tutti proviamo l'esperienza della perdita ad un certo punto della nostra vita. Perdita della vita o perdita dell'amore».

Il ricordo di Jennifer Aniston

La star del cinema ricorda il loro legame, condiviso con gli altri protagonisti di "Friends": «Essere in grado di convivere davvero con questo dolore ti permette di provare momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno così profondamente.

E noi lo abbiamo amato profondamente. Era una parte integrante del nostro Dna. Eravamo sempre noi 6. La nostra è stata una famiglia per scelta, che ha cambiato per sempre il corso di chi eravamo e di quale sarebbe stato il nostro percorso».

Jennifer Aniston descrive così Perry: «Matty sapeva che amava far ridere la gente. Come ha detto lui stesso, se non avesse sentito la "risata" pensava che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. Ed è riuscito a fare proprio questo. Ci ha fatto ridere tutti. E ridere forte».

L'ultimo messaggio

L'attrice ha condiviso nel post uno degli ultimi sms ricevuto da Matthew Perry: «Nelle ultime settimane mi sono concentrata sui nostri messaggi. Ridere e piangere e poi ridere ancora. Li terrò per sempre. Un giorno ho trovato un messaggio che mi ha inviato dal nulla. Dice tutto».

Nel messaggio, commentando una foto di loro due sorridenti, Matthew Perry dice alla Aniston: «Farti ridere ha dato un senso alla mia giornata. Dà un senso alla mia giornata». E lei risponde: «La prima di migliaia di volte».

Il post di Jennifer Aniston si conclude così: «Matty, ti amo così tanto e so che ora sei completamente in pace e libero da ogni dolore. Ti parlo ogni giorno... A volte riesco quasi a sentirti dire "potresti essere più pazza?". Riposa fratellino. Mi hai sempre rallegrato la giornata»