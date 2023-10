Matthew Perry, Jennifer Aniston scoppiò in lacrime parlando delle dipendenze dell'amico: «Non siamo pronti all'idea di perderlo»

Jennifer Aniston era a conoscenza da tempo delle dipendenze di Matthew Perry. Tanto che, in una vecchia intervista di quasi 20 anni fa, scoppiò in lacrime immaginando di perdere l'amato collega e amico. Le immagini sono riemerse oggi, a due giorni dalla morte di Perry, trovato senza vita nella vasca idromassaggio di casa sua per cause ancora da stabilire.

In un'intervista datata 2004, concessa a Diane Sawyer di Abc, Jennifer Aniston si commuove quando le viene chiesto di Matthew Perry.

L'attrice, singhiozzando e asciugandosi le lacrime, si riferisce ai problemi con alcol e droga del collega e dice: «Non lo sapevamo. Non eravamo attrezzati per affrontare questa cosa, non lo eravamo. Sai, nessuno aveva mai affrontato una cosa del genere». E poi, sempre con la voce rotta dal pianto, fa riferimento anche «all'idea di perderlo» a causa delle dipendenze.

Jennifer Aniston e il legame con Matthew Perry

In questi anni, come ammesso dallo stesso Perry, Jennifer Aniston gli è sempre rimasta accanto. In un'intervista all'Abc, l'attore infatti raccontò: «Ero all’apice della mia carriera con Friends, ma mi sentivo solo e le uniche persone con cui avevo contatti erano i miei spacciatori». In quel periodo l'unica persona a non voltarsi dall'altra parte, fingendo di non vedere, fu proprio Jennifer Anison: «Mi è venuta incontro e mi ha detto “sappiamo che stai bevendo”. È stato un momento spaventoso, ma da allora non mi ha mai lasciato solo. Anzi, è stata la persona che si è fatta sentire di più e le sarò sempre grato per questo».