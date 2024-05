Morta Franca Nuti, l'attrice torinese aveva 95 anni: lavorò con Luca Ronconi

È morta ieri a Milano Franca Nuti, attrice teatrale e insegnante, originaria di Torino, ma milanese d'azione. A riportare la notizia il Corriere della Sera. Celebre per aver partecipato a Extra (1976), Tiro al piccione (1961) e L'idiota (1959), oltre che attrice ì fu insegnante all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma e alla Scuola civica "Paolo Grassi" negli anni '80 a Milano e alla scuola teatrale di Luca Ronconi negli anni '90.

Il teatro Piccolo, negli spazi di via Rovello, ospiterà mercoledì a partire dalle 9 la camera ardente dell'attrice, moglie dell'attore Giancarlo Dettori. Nella sua lunga carriera, Nuti - nata nel 1929 - ha ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi come il Premio Ubu 1986 e 1988, il Premio Flaiano per il teatro nel 1990 come migliore interprete e nel 2008 alla carriera, il premio «Eleonora Duse» nel 1992.