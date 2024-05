Lisa Labbrozzi trovata morta in casa a Treviso: aveva 40 anni, era manager ed esponente di Forza Italia

TREVISO – Grave lutto in Forza Italia. Questa mattina è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Casale Lisa Labbrozzi, 40 anni il prossimo 17 maggio, componente del direttivo provinciale degli Azzurri. A trovarla è stato il padre Carlo Felice: inutile la chiamata al Suem e il pronto interventi degli operatori sanitari.

Lisa Labbrozzi morta, chi era

Labbrozzi, manager di professione e inserita anche nel cda di Contarina, era un’esponente di spicco del partito. In segno di lutto, Forza Italia ha annullato tutti gli appuntamenti elettorali previsti in settimana. Nelle ultime settimane è stata molto presente sul territorio per chiudere le liste di Preganziol e Mogliano e per impostare la prossima campagna elettorale.

Attualmente lavorava come operations manager per l'azienda Gde di Bologna, ditta specializzata nella fornitura di materiale edile.