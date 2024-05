Mike Bongiorno, il dolore della moglie Daniela Zuccoli: «Nessuno come lui. Mi manca tanto ma è sempre con me. Presto una fiction dedicata a lui»

Mike Bongiorno il prossimo 26 maggio avrebbe festeggiato 100 anni. Sua moglie, Daniela Zuccoli ne ha festeggiato 74. Li ha festeggiati al suo fianco. «Ho voluto festeggiare il mio compleanno sul set della fiction che la Rai sta girando, a Torino, sulla vita di Mike: lui bambino, partigiano, il carcere, l’America, i matrimoni sbagliati. E l’incontro nel ‘71 con me». Al Corriere della Sera, la signora Bongiorno poi ammette: «Lui è sempre con me». E poi il protagonista Claudio Gioé, truccato da Mike, «gli assomiglia in modo pazzesco. Stare lì mi ha procurato una grande emozione».

Il dolore della moglie di Mike Bongiorno

Dalla sua morte sono passati 15 anni ma a Daniela, ai suoi tre figli manca sempre. «Con lui ogni giorno c’era una novità - racconta ancora Daniela al Corsera - Non ci si annoiava mai».

Quando si sono conosciuti lei aveva 20 anni.

Lui 46. «Mike è morto quando avevo 59 anni. Sono stata quasi 40 anni con lui. Ero proprio una ragazzina, ma poi sono diventata una donna che lui stimava».

Il momento più speciale, Daniela Zuccoli lo racconta alla collega Maria Volpe: «La nascita del terzo figlio, Leo, a 18 anni di distanza dal primo. Vuol dire proprio che io e Mike volevamo stare insieme. Ci siamo scelti una seconda volta». E con Leo, Mike è stato un papà diverso, più dolce. Aveva più tempo, se l’è goduto. Leo aveva 20 anni quando è morto Mike, ma sono stati tantissimo insieme».

Un nuovo compagno? «Deve essere un altro Mike, non è facile. Flirt, corteggiatori... non hanno mai portato a nulla». E se potesse rivederlo ancora, anche per pochi secondi, gli direbbe: «Come sto bene con te». È quello che ha pensato ma non è riuscita a dirgli pochi istanti prima della sua morte.