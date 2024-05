Sinner, il Roland Garros si allontana. I rischi dell'infortunio e come cambierebbe il ranking Atp

Hemingway diceva che si può vivere felicemente solo in due posti: casa e Parigi. Per Jannik Sinner partecipare - e chissà, vincere - il Roland Garros avrebbe certamente il profumo di felicità. L'infortunio all'anca, però, potrebbe spingerlo nell'altra direzione: casa. Le riflessioni sono in corso, specie in queste ore in cui il campione altoatesino svolgerà gli ultimi esami prima di lasciare Torino. Al J|Medical ha lavorato in acqua e in palestra insieme al preparatore atletico Umberto Ferrara e al fisioterapista Giacomo Naldi, senza prendere in mano la racchetta. Lo farà nei prossimi giorni - la sua prenotazione ufficialmente termina mercoledì - se le sensazioni saranno positive. La partecipazione al Roland Garros però è in dubbio. E anzi, in questo momento sarebbe più no che sì. A Parigi arriverebbe con una decina di giorni di allenamento vero e dopo uno stop prolungato e quindi non in condizione come invece lui avrebbe desiderato. Ed era stato Jannik stesso a palesare questa possibilità: «Valuteremo attentamente la mia condizione, se dovrò fermarmi di più lo farò. Io vorrei giocare tutti i giorni, tutti i tornei, perché amo il tennis. Però la stagione è lunga e presentarmi impreparato a uno Slam con partite lunghe ai cinque set potrebbe essere controproducente».