Oscar 2024, dove vederli in tv e streaming: la diretta della cerimonia

Sabato 9 Marzo 2024, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 08:53

La notte degli Oscar in Italia verrà trasmessa su Rai1, per la prima volta dopo anni su Sky e Tv8, la notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, in diretta da Los Angeles. Scopri dove guardare la cerimonia degli Oscar 2024 in tv e streaming. Canali, piattaforme, orari e tutte le informazioni utili.

Dove vedere gli Oscar 2024 in tv

Oscar 2024 in chiaro e streaming

La cerimonia degli Oscar , l'evento cinematografico più atteso dell'anno che premia i migliori film, registi, attori e professionisti del settore, approda eccezionalmente su Rai1. Dopo un lungo periodo in cui la trasmissione dell'evento è stata affidata a Sky e Tv8, la RAI si è aggiudicata i diritti di trasmissione, portando l'evento direttamente nelle case degli italiani la notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, direttamente dalla vibrante città di Los Angeles. Per tutti gli appassionati di cinema e per chi non vuole perdere l'opportunità di seguire in diretta l'assegnazione delle prestigiose statuette, l'appuntamento è fissato per le 23.50 su Rai1. La serata avrà inizio con un pre-show condotto dal giornalista e conduttore Alberto Matano, volto noto de "La vita in diretta", che accompagnerà i telespettatori fino all'inizio della cerimonia di premiazione vera e propria. Quest'ultima prenderà il via all'1 di notte, permettendo ai più tenaci e ai nottambuli di vivere in diretta l'emozione e il glamour dell'evento, che si concluderà alle 4:30 del mattino.

Oltre alla trasmissione televisiva su Rai1, la cerimonia degli Oscar 2024 sarà fruibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, offrendo così un'alternativa digitale per chi preferisce dispositivi mobili o pc. La trasmissione streaming inizierà alle 23.50 e sarà disponibile su RaiPlay per chi è già iscritto al servizio. La registrazione è molto semplice, basta inserire i propri dati e email presenti nel form.

