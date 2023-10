Luigi Galluzzo, chi è il giornalista al posto di Giambruno: in Mediaset da 27 anni, è anche scrittore di gialli

Luigi Galluzzo ha preso il posto di Andrea Giambruno alla guida di "Diario del giorno" su Rete 4 già dalla puntata odierna. L'ormai ex compagno di Giorgia Meloni si è autosospeso per tutta la prossima settimana, in attesa che Mediaset faccia chiarezza sulla condotta del giornalista, dopo il polverone mediatico sollevato da alcuni filmati diffusi da "Striscia la Notizia".

Giambruno, Mediaset: «Il giornalista si è autosospeso». Al suo posto Luigi Galluzzo

Chi è Luigi Galluzzo

Luigi Galluzzo è un volto storico di Mediaset.

Lavora infatti per la televisione fondata da Silvio Berlusconi da ormai 27 anni. Il giornalista è nato in Sicilia, che ha lasciato per trasferirsi a Roma, dove ha conseguito una laurea in lettere alla Sapienza. Dal 1984 al 1992 ha lavorato per Teleacras, un'emittente locale siciliana. Nel 1996 entra in Mediaset, arrivando a condurre Studio Aperto e Tg4. Dal 2011 è a TgCom24, dove ha ideato la trasmissione "Shampoo".

Oltre all'attività giornalistica, Galluzzo si è dedicato anche alla scrittura. Ha pubblicato due libri, " I giusti e i peccatori" e "L’estate dei Sicari". Si tratta di due gialli, in cui protagonista è l'ex commissaria Elena Martire, una donna con la particolare capacità di prevedere i delitti.