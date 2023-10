Giambruno, Mediaset sospende il giornalista dalla conduzione di "Diario del giorno"

Mediaset sospende la conduzione di Andrea Giambruno a "Diario del giorno" su Retequattro. L'azienda, spiega un portavoce all'Ansa, sta valutando con attenzione i fatti. La decisione arriva dopo i fuorionda, alla luce delle polemiche esplose dopo i video diffusi da Striscia la notizia. Il giornalista già oggi non ha condotto “Diario del giorno”, in onda alle 15.30 su Rete4. Al suo posto Luigi Galluzzo, che ha lanciato la puntata annunciando gli aggiornamenti sulla crisi in Israele e sull'allarme terrorismo in Italia e Europa.

Il post di Meloni

Questa mattina Giorgia Meloni, con un post, aveva ufficilizzato l'addio al compagno dopo circa 10 anni di storia. «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua».

Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post scriptum al post in cui annuncia la fine della propria relazione sentimentale con Andrea Giambruno. «Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere».

Ipotesi licenziamento

Secondo Dagospia, però, Giambruno potrebbe essere licenziato dalla Rete a causa dei fuorionda. Anche il Corriere della Sera ha riportato una nota di Mediaset, in cui si afferma che l’azienda sta effettuando delle verifiche. Se le frasi di Giambruno violassero il codice etico dell’azienda, potrebbe essere estromesso dalla rete. La situazione è in aggiornamento e al momento non è stata presa una decisione definitiva. Mediaset sta valutando se le azioni di Giambruno sono in contrasto con il codice etico dell’azienda. In caso affermativo, potrebbero essere coinvolti i sindacati e il giornalista potrebbe essere licenziato.

Striscia La Notizia

Striscia la notizia aveva fatto uscire un video. Andrea Giambruno è nello studio del suo Diario del Giorno, il programma che conduce su Rete4 e parla tra un servizio e l'altro. Prima accenna ai propri capelli: «Ma non mi rompessero con il ciuffo, qua dentro sono tutti pelati». E ancora: «Qua c'è gente che bestemmia in onda e mi vanno a guardare i capelli». Poi Giambruno si rivolge alla collega in studio, la brava Viviana Guglielmi. «L'unico giudizio che conta per me - dice Giambruno - è quello della Viviana».

Che da quel momento diventa il centro del discorso. «Ma la bellezza di questo blu Estoril?» si chiede lui. Lei precisa: «È blu Cina». Macché, «è blu Estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore». Il clima è rilassato anche quando Giambruno se ne esce con lo spiazzante «sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuto prima».