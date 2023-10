Meloni Giambruno, le reazioni della politica. Salvini: «Abbraccio Giorgia, a testa alta». Calenda: «Vicenda sconcia»

C'è Salvini che usa lo stesso slogan di quando vince le elezioni: «A testa alta». Per metà è posizionamento sul trend #Meloni che spopola sui social e l'altra metà è ammirazione, sincera ma obbligata. E quell' "A testa alta" è anche un po' volersi prendere un pezzettino della forza sprigionata dalla premier che prende una decisione così privata in poco tempo e condividendola via social. Così l'affaire privato di casa Meloni esplode sui siti di informazione. Ma non tocca l'agenda politica, serratissima, della presidente che domani sarà al Cairo e che si sta dividendo fra due guerre e una Manovra di bilancio.

Ma il suo post mattutino in cui mette fine pubblicamente alla sua relazione è una notizia dirompente.

Tutti ne parlano, e quindi anche i politici ne parlano - sui social - in uno stilema che contraddistingue ormai da un decennio il nostro dibattito: follow the big data.

Salvini, solidarietà a Meloni: «A testa alta». Tajani: «Giorgia, ti abbraccio»

Matteo Salvini, dicevamo. Le prime parole sono di affetto. «Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia ed il mio sostegno. Avanti a testa alta!», scrive il vicepremier commentando la separazione di Meloni e Andrea Giambruno.

Anche il secondo vicepremier Antonio Tajani ha espresso un pensiero affettuoso a Meloni, e ha scritto sui social semplicemente: «Giorgia ti abbraccio».

Ancora prima era arrivato un altro politico, assiduo frequentatore dei social: Carlo Calenda che parla di una vicenda «sconcia». «L’uso strumentale dei fuori onda da parte di reti TV collegate a partiti politici, la richiesta assurda che delle frasi (volgari) di Giambruno risponda Meloni. Il tutto con di mezzo una bimba di 7 anni che deve poter fare una vita normale. Io sono un avversario di @giorgiameloni ma oggi ha tutta la mia solidarietà. Così in Italia non si produrrà mai nulla tranne il fango, finché il fango non sommergerà tutti e tutto».

Poi naturalmente c'è la batteria di colleghi e sodali di Fratelli d'Italia che fanno quadrato attorno alla leader. «Siamo al tuo fianco, Giorgia», si legge sul profilo social di FdI. Sulla foto c'è anche un altro messaggio d'incoraggiamento: «Forza Giorgia».

«Orgoglio forza e nessuna paura. Sei un esempio per tutte», scrive Laura Ravetto, deputata della Lega, commentando direttamente il post cdi Meloni. «Dalla tua, dalla vostra parte. Dalla parte di Ginevra. Ti abbraccio con vero affetto», commenta sui social Rita dalla Chiesa.