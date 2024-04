Romanina, spari contro l'abitazione di Walter Casamonica. Danni all'abitazione, ma nessun ferito

L'appostamento sotto casa e poi i colpi sparati contro una finestra dell'abitazione. Bersaglio, un nome noto nella geografia del crimine capitolino: Walter Casamonica. Scena da far West in via Raffaele Garofolo, a Tor Vergata, dove intorno alle 17 di domenica 28 aprile è scattato l'allarme per l'esplosione di alcuni colpi di pistola calibro 7.65 contro la finestra dell'appartamento del quarantaquattrenne, appartenente alla famiglia più volte finita alla ribalta della cronaca.

Laurentino 38, gambizzazioni e coca: blitz e arresti. Anche i fratelli Muscedere: chi sono

Walter Casamonica, nato ad Albano, ha vari precedenti. Un avvertimento o cos’altro? Se lo stanno chiedendo in queste ore i poliziotti del commissariato Casilino. Coinvolta nelle indagini anche la Squadra mobile. Nessun ferito, fortunatamente, e danni limitati all'appartamento: i proiettili hanno danneggiato la finestra e si sono conficcati nel controsoffitto.