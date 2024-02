Jerome Boateng, chi era l'ex fidanzata Kasia Lenhardt morta nel 2021 (e perché le sue foto hanno invaso i post della Salernitana)

La Salernitana ha da poco ufficializzato il suo nuovo acquisto, il difensore ex Bayern Monaco Jerome Boateng. Scorrendo i commenti sotto al post social che lo annuncia, è impossibile non notare moltissimi commenti che riportano la foto di una ragazza con la scritta “Rest in Peace Kasia Lenhardt”.

Kasia, infatti, era l'ex ragazza di Boateng, trovata morte nella sua abitazione il 9 febbraio 2021.

Il calciatore e la modella avevano avuto una relazione di poco più di un anno, terminata una settimana prima del tragico evento.

La fine della relazione

La loro storia è stata abbastanza tormentata, tanto da finire con una lite via social. Il difensore tedesco ha accusato la Lenhardt di averlo ricattato: «Durante la nostra relazione Kasia ha spesso minacciato di distruggermi. Ha minacciato di rovinare la mia carriera e persino di farmi perdere i miei figli accusandomi di violenze domestiche». A queste dichiarazione la modella ha risposto dicendo che la rottura in realtà era arrivata a causa di «bugie e infedeltà».

La morte

Il 9 febbraio 2021, una settimana dopo la rottura con Boateng, Kasia Lenhardt è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione a Berlino. Poche ore prima di morire, la modella aveva pubblicato un post su Instagram parlando di un “nuovo capitolo” nella sua vita. Fin dal primo momento, la pista del suicidio è stata quella più accreditata dagli inquirenti. Una cara amica della vittima ha raccontato che il giorno prima era stato il compleanno del figlio di 6 anni di Kasia, avuto da una precedente relazione, ma la modella era rimasta irreperibile per tutta la giornata, fatto questo che ha spinto i familiari ad avvisare le forze dell'ordine.

Boateng è stato raggiunto dalla triste notizie mentre si trovava in Qatar, dove con il Bayern Monaco stava partecipando al Mondiale per club. Il calciatore, scosso, ha subito fatto rientro in Germania.

Sviluppi successivi

Dopo una lunga e approfondita indagine, nel novembre 2022 l’ex giocatore del Bayern Monaco è stato condannato a risarcire la donna con una multa pari a 1,2 milioni di euro, cifra da elargire giornalmente (10 mila euro al giorno per 120 giorni). L'accusa era quella di ingiurie e violenza nei confronti dell’ex fidanzata, da cui il calciatore si è sempre dichiarato innocente.

A settembre 2023 una nuova svolta: la giustizia tedesca ha annullato la condanna del difensore Jérôme Boateng per violenza contro la sua ex compagna, e ha ordinato un nuovo procedimento per gli stessi fatti. Sono stati invocati vizi procedurali e un nuovo processo avrà luogo in una data ancora sconosciuta.