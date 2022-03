Boateng rompe il silenzio sulla fine con Melissa Satta: «Non ho tradito». Ecco la verità del calciatore (con frecciatina)

«Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra». Con queste parole Kevin Prince Boateng vuole fare chiarezza sulle motivazioni della sua separazione. «Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina. Non sono uno che lascia una donna per un’altra». Boateng e Melissa si sono lasciati nel dicembre 2020 dopo un amore iniziato nel 2011 e insieme hanno messo al mondo Maddox (che oggi ha 7 anni), un matrimonio fatto di alti e bassi il loro che è poi giunto al capolinea. A tornare sulle vere motivazioni che hanno portato alla fine del legame è stato il calciatore a Il Corriere della Sera e menziona anche la sua attuale fidanzata Valentina Fradegrada.

Melissa Satta, frecciata all'ex marito Boateng in diretta a Affari Tuoi. Carlo Conti reagisce così

Boateng replica alla satta: ecco perché si sono separati

Dopo l'intervista dello scorso gennaio fatta dalla Satta nel salotto di Silvia Toffanin, il tedesco di origini ghanesi ha bisogno di re la sua verità. «Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene» con queste parole Melissa si era confessata a Verissimo. Non era stata la velina ha mettere la parola fine al matrimonio e in molti da quando è stata diffusa la notizia della separazione hanno pensato che fosse colpa dei ripetuti tradimenti del calciatore. Ma così non è stato e a dirlo a chiari lettere è proprio Boateng: «Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti».

Melissa Satta e il nuovo amore con Mattia Rivetti: «Pronta a una famiglia con lui»

La frecciatina al veleno

Quindi i veri motivi sono da ricercare nel perodo di stanchezza mentale che il ragazzo stava passando, ma non è mancata nell'intervista una scoccata vera e proria nei confronti della ex moglie: «L’intervista con titoli acchiappaclick, tipo ‘mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto’. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria».

Melissa Satta a Verissimo: «Dopo Boateng voglio rifarmi una famiglia, mio figlio desidera un fratellino»

Il calciatore felice al fianco di Valentina

Velina e calciatore, questa storia è finita e per tutti e due sono stati momenti difficili. Ma Melissa e Boateng ora sono felici e serena. La showgirl è al fianco dell'imprenditore Mattia Rivetti da oltre un anno e si parla già di matrimonio. Boateng anche è felice e il suo sorriso lo deve a Valentina Fradegrada, influencer bergamasca classe 1991 cinque volte campionessa di wushu kung fu. Anche per lui si parla di futuro e di costruzione. «Io e Valentina ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate… Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre. Io ho sempre voluto cinque o sei figli, lei ne vuole. Stiamo capendo dove vivere dopo. Credo fra Milano e Bergamo. In Italia, stiamo anche per produrre un vino: Fradegrada da Prince e Vale. Oggi mi sveglio ogni giorno col sorriso».