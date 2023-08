Boateng e Valentina Fradegrada, matrimonio già finito? Le mosse social della coppia allarmano i fan (e la fede sparisce dal dito di entrambi)

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sono in crisi? Da tempo non si parla di altro e le loro mosse social sembrano confermare le voci. Era l'11 giugno del 2022 quando il calciatore e l'imprenditrice (5 volte campionessa di arti marziali) sono convolati a nozze con un evento unico. I due si sono detti “Si” anche nel metaverso. Ebbene a distanza di 13 mesi si parla già di crisi. Loro non lo confermano, ma non lo smentiscono e su Instagram smettono di seguirsi.

Boateng si sposa nel Metaverso, Enzo Miccio celebra il matrimonio: biglietti a 50€. Ed è polemica: «Se questo è il futuro...»

Boateng e la moglie sono in crisi?

A far accendere il campanello d'allarme nei fan è stato proprio l'atteggiamento di marito e moglie che stanno adottando su Instagram.

Le foto di coppia scompaiono da entrambi i profili e anche il segui reciproco è svanito nel nulla. Poi risulta eidente come i due stiano conducendo vite separate, certo lui è in Australia per laoro mentre lei è rimasta in Italia, ma ai più attenti non sfugge che comunque entrambi hanno tolto la fede nuziale.

Elisabetta Canalis e Melissa Satta, dalle tensioni del passato alla vacanza di coppia in Sardegna (con fidanzati)

Cambiamenti di rotta che hanno allarmato i fan della coppia che ora chiedono a entrambi su instagram cosa sta accadendo. Boateng non risponde, Valentina neanche. Ma sembra proprio che il matrimonio tra i due sia già giunto al capolinea.

Valentina e Boateng si sono conosciuti nell'estate 2021 e tra loro è scattato il colpo di fulmine tanto da spingere, lo scorso dicembre, il calciatore ad inginocchiarsi per la proposta di matrimonio. Per lui è stato il terzo matrimonio dopo quello con Jenny e con Melissa Satta.