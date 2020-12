Melissa Satta-Boateng, è finita: «Abbiamo chiuso definitivamente»

Tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng stavolta sembra finita davvero. L'annuncio della separazione tra la show girl e l'attaccante ex Milan ora al Monza è arrivato tramite social. Con un messaggio evidentemente pre-concordato e poi pubblicato, ognuno sul proprio profilo ufficiale: «Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni e per il regalo più bello, Maddox».

I commenti sono stati tutti disattivati (qualcuno ha polemizzato sul tono poco affettuoso e molto freddo del post) e poi l'attaccante nelle storie Instagram ha aggiunto: «Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai».

I due si erano sposati nel 2016 e poi lasciati per la prima volta nel 2019. Dopo qualche mese però erano tornati insieme e avevano provato a ripartire come coppia. In estate sembrava che le cose andassero bene, oggi l'annuncio che sa di addio definitivo.

