Melissa Satta a Verissimo, chi è? Età, carriera, genitori, ex marito, la fine con Berrettini, il figlio, Instagram, dove vive e fisico

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Verissimo. Il salotto di Silvia Toffanin anche oggi aprirà le porte a tantissimi ospiti dello spettacolo pronti a raccontarsi, tra loro arriva anche Melissa Satta. Scopriamo dunque qualcosa in più sulla modella, velina, presentatrice, showgirl. E da poco anche ex fidanzata di Matteo Berrettini. Dopo il divorzio da Kevin-Prince Boateng, Melissa Satta ha dovuto dire addio ad un altro compagno.

A dare l'annuncio, lo stesso tennista, che durante una conferenza stampa in diretta Zoom da Montecarlo ha risposto alle domande dei giornalisti sulla sua relazione. «Io e Melissa non stiamo più insieme. È stato un rapporto bellissimo, intenso. La devo ringraziare per il tempo trascorso insieme. Conserviamo una grande stima reciproca»: queste le parole del 27enne.