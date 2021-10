Gf Vip, Mirko chiede la mano di Guenda ad Amedeo Goria: «Non sono un uomo perfetto ma spero di esserlo per lei»

Venerdì 15 Ottobre 2021, 22:46

Nuova sorpresa per Amedeo Goria. Dopo il sospiro di sollievo che ha tirato la scorsa puntata dopo aver saputo che non aspetta un figlio dalla fidanzata Vera Miales stasera Alfonso Signorini torna a pressarlo. «Amedeo va meglio ora?», sorride soddisfatto il giornalista. «Vedi Alfonso io voglio bene a Vera ma è una storia iniziata da poco e io capisco se lei vuole farsi una vita io la mia già l'ho fatta», sorpreso il conduttore del Gf Vip chide spiegazioni: «Quindi tu non saresti pronto a sposarla? Lei la scorsa puntata è arrivata con l'abito bianco, non è l'amore della tua vita?». Amedeo non ha dubbi: «Beh no l'amore della mia vita è stata Maria Teresa, Vera è una bella storia, stiamo bene ma lei è giovane ha 36 anni e se vuole dei filgi è giusto lei li faccia».

Gf Vip, la sorpresa di Guenda

Parole chiare che però non sa dovrà dire in faccia alla diretta interessata. Ad aspettarlo in passerella intanto solo un bouquet da sposa. Saranno Guenda e Vera (appunto) a entrare e a voler parlare di matrimonio. La prima a voler reclamare il mazzo di fiori è Guenda Goria, figlia del giornalista, ma lui neanche la riconosce inizialmente ma poi comincia: «Ma vuoi sposarti?», lei lo ferma. «Aspetta. babbo tu stasera potresti uscire e sono venuta per dirti che sono fiera dell'uomo che sei. Sai quanto ho sofferto da bambina perchè non c'eri poi ho capito crescendo le cose. Sei un papà straordinario e io stasera voglio dirti che sei il papà migliore del mondo». Tutto bello e Amedeo però chiede spiegazioni sul bouquet. «Io questa settimana me la sono presa con Vera perchè se vuole starti a fianco deve rispettare anche noi e non deve avere certi atteggiamenti. Io non ho nulla conctro chi vuole giocare con il gossip. Però così ti ha solo ferito, ma si può recuperare». Alfonso dopo una valle di lacrime entra però per richiamare l'attenzione sul bouquet. «Papà è l'uomo della mia vita però ho una notizia da dargli che non voglio dargli io ma Mirko».

Mirko chiede la mano di Guenda ad Amedeo

Arriva così sulla passerella anche il fidanzato di Guenda: «Grazie a te e a maria Teresa per aver dato alla luce una ragazza meravigliosa come Guenda. Ti stimo come uomo, professionista e come padre. per me stasera era molto importante essere qui: qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia miglie. Non sono un uomo perfetto ma spero di esserlo per Guenda. Sono qui per chiedere il tuo benestare». Amedeo è pronto per festeggiare: «Io ci sarò ma non devi chiedermi il permesso»

