Grande Fratello, la storia di Claudio Roma: «Sono stato in carcere perché spacciavo erba. Mi hanno eliminato dalla casa per i pregiudizi»

Claudio Roma è stato il primo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi. Ma è stato anche il primo a uscire dalla porta rossa. Eliminato senza aver potuto raccontare la sua storia. Una storia di vita che raccontato al settimanale Chi.

Gf, la storia di Claudio Roma

Figlio di una famiglia che ha fondato un'azienda tessile, a Claudio non mancava nulla ma, «se volevo qualcosa di più, lo dovevo conquistare.

E io volevo sempre di più e quello è stato il mio errore». Un errore pagato a caro prezzo: «Sono stato fermato dai carabinieri. Ero in bicicletta, quando mi si sono accostate due macchine. Erano 5-6 agenti in borghese. Era il 2006 e, ai tempi, se possedevi più di una canna automaticamente eri considerato uno spacciatore. Mi hanno trovato l’erba addosso, che era per me e per i miei amici, e sono stato portato in caserma. Mi hanno intimorito, perquisito e fatto spogliare. Mi hanno detto: “Adesso andiamo a casa tua”. Hanno fatto una perquisizione, hanno detto tutto ai miei genitori e hanno detto a mia mamma di prepararmi la valigia che sarei andato in carcere minorile, a Bologna».

Il carcere

In carcere Claudio ci è rimasto sette giorni. Poi, per fortuna, «il giudice, basandosi sul fatto che ero incensurato e avevo una buona famiglia alle spalle, decise, poiché il caso non era grave, di mandarmi a casa a scontare 90 giorni di arresti domiciliari e, per pulire la fedina penale, decisi di affrontare anche la messa in prova con volontariato ai servizi sociali».

I genitori

I genitori lo hanno perdonato subito «ma ero io che dovevo perdonare me stesso e anche adesso, quando ci penso, mi viene rabbia perché non se lo meritavano. I miei genitori mi hanno sempre fatto capire: “Ci siamo e ci saremo sempre”. Sono sempre stati la mia forza e il mio esempio».

I servizi sociali

Claudio Roma è tornato alla sua vita, a scuola e, contemporaneamente, ha iniziato a svolgere i servizi sociali. «Andavo a fare compagnia ai malati terminali in un ospizio, poi sono andato in un centro per disabili gravi ed è stata l’esperienza più forte in assoluto. Ricordo quando li portavo al mare, tenendoli per mano: lì ho apprezzato la vita, la fortuna di stare bene. E mi sono sentito davvero utile».

Ha studiato veterinaria, lavoro prima del settore ortopedico poi nell'immobiliare, ora invece si è concentrato sul wellness: «aiuto le persone a rimettersi in forma in poco tempo a tutte le età».

L'idea di famiglia

E le donne? Al settimanale Chi racconta che «il mio istinto è sempre stato quello di sistemarmi. Non mi piace avere tante donne, ne vorrei solo una ma quella giusta perché, da quando ho 19 anni e ho deciso di mantenermi da solo, mi è mancata la mia famiglia». Dentro la Casa del Grande Fratello c'è stato qualcosa di speciale con Heidi Baci. «Lei è astuta e intelligente. I primi giorni scherzavamo molto. Le dicevo che era la mia bambolina e lei rideva, faceva quello che poi ha fatto con Varrese. Ma ero più sereno di lui, sapevo benissimo che mi avrebbe preso in giro e non volevo fare la sua stessa fine».

Il motivo dell'eliminazione dal Gf

Perché Claudio Roma è uscito dalla Casa del GF per primo? «Ho cercato di andare d’accordo con tutti, di essere gentile, ma venivo ignorato. È una vita che combatto con persone che hanno pregiudizi nei miei confronti e, quindi, ho cercato di pormi con molta umiltà. Ma nessuno si interessava a me, nessuno mi ha chiesto della mia vita, sembrava proprio che mi evitassero. E per me è stata molto dura perché non ho mai elemosinato attenzioni. Forse intuivano il mio carattere, mi vedevano come un leone travestito da pecora e mi tenevano lontano per paura che mi mettessi al centro dell’attenzione».