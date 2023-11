Angelo Izzo, chi è il mostro del massacro del Circeo: l'infanzia, il doppio ergastolo per i tre omicidi, il matrimonio (in carcere) e dove è ora

Oggi ha 68 anni e sta scontando un doppio ergastolo per tre omicidi. Angelo Izzo, ribattezzato nelle cronache dell'epoca come "Angelo del male" , è stato colpevole - assieme a Gianni Guido e Andrea Ghira - del massacro del Circeo ( avvenuto nel 1975 in cui perse la vita Rosaria Lopez e la sua amica Donatella Colasanti si salvò fingendosi morta), nel suo periodo di semilibertà del 2005 uccide a Ferrazzano (Molise) Maria Carmela Linciano (49 anni) e la figlia 14enne Valentina Maiorano. Nel 2018 ha anche confessato di aver violentato e ucciso Rossella Corazzin, scomparsa nel 1975, senza essere giudicato attendibile. Ma chi è Angelo Izzo. Il suo nome torna sotto i riflettori perché da stasera in tv su rai 1 andrà in onda la serie Circeo che ricostruisce la storia del massacro del 1975.