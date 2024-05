Morto Bernard Hill, l'attore che ha impersonato il capitano di Titanic e re Théoden nel Signore degli anelli aveva 79 anni

É stato il capitano della nave nel film Titanic, e poi il re Théoden ne Il Signore degli anelli. È morto l'attore britannico Bernard Hill, interprete che deteneva il primato di aver recitato in due degli unici tre film della storia del cinema che si sono aggiudicati 11 premi Oscar, «Titanic» e «Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re».

Hill è morto oggi, domenica 5 maggio all'età di 79 anni.

L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente Lou Coulson alla Bbc. Hill ha interpretato il capitano del transatlantico Edward Smith nel kolossal «Titanic» (1997) di James Cameron e il re Théoden nella trilogia «Il Signore degli Anelli» di Peter Jackson.

RIP Bernard Hill.



His speech in as King Theoden in RTK will go down as one of the best in cinema history pic.twitter.com/BZFmuK3vyu

— Kenjac (@JackKennedy) May 5, 2024