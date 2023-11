Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 15 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Tra una nuova diretta del Grande Fratello - spostato al mercoledì per un cambio di programmazione - i casi più recenti di scomparsa indagati da Chi l'ha visto su Rai 3, tanti film e programmi di approfondimento, i telespettatori non avranno che l'imbarazzo della scelta.

Circeo, la sorella di Rosaria Lopez si scaglia contro la fiction RAI: cosa ha dichiarato

Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 15 novembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Rai 1 - 21:20 Il Commissario Montalbano

L'episodio di stasera prendi il titolo di "Il metodo Catalanotti", dal dal terz’ultimo romanzo di Andrea Camilleri. Al centro della trama l'inspiegabile l'omicidio di un uomo, ucciso con una coltellata al petto. Tutto sembrerebbe condurre al giro dell’usura, ma molte cose non tornano.

Terra Amara, le anticipazioni del 15 novembre: Umit finge di suicidarsi e Demir si precipita da lei, ma Fikret lo incastra

Per risolvere il caso Salvo dovrà andare oltre le apparenze e indagare nei segreti della vita del defunto e nelle sue “ossessioni” per il teatro e l’arte tragica. Nel frattempo l’arrivo di una nuova giovane collega, mette profondamente in cirisi il commissario Montalbano.