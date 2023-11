Terra Amara, le anticipazioni del 15 novembre: Umit finge di suicidarsi e Demir si precipita da lei, ma Fikret lo incastra

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 15 novembre 2023.

Sanremo, Amadeus piglia tutto: dopo Marco Mengoni vuole Barbara d'Urso e Francesco Totti

Terra Amara, le anticipazioni del 15 novembre

Demir ha deciso di porre fine alla storia con Umit e ora come Zuleyha sono felici, ma il momento di serenità non durerà molto. Umit - con l'aiuto di Mujgan - ha infatti nascosto nell'automobile dell'imprenditore un suo bracciale del primario per incastrarlo del tradimento.

Lo Yaman è nervoso perché Zuleyha ha trovato il gioiello e decide così di andare a prendere di petto l'ex amante per mettere di nuovo in chiaro che tra di loro è tutto finito. Umit, però, appare molto reticente, tanto che Demir si spazientisce e passa alle minacce.

La dottoressa, ancora innamorata di Demir, rincasa con il cuore a pezzi. A casa propria, però, trova qualcuno ad attenderla: Fikret.

Il ragazzo le spiega di non essersene andato perché è ancora determinato a portare avanti il proprio piano di vendettae le e chiede se vuole allearsi con lui per distruggere lo Yaman. Umit accetta e chiama Demir, fingendosi in punto di morte. Pensando che si stia per suicidare a lo Yaman si precipita da lei. In agguato c'è Fikret, che li fotografa insieme. Una prova tremenda che potrebbe decisamente distruggere la storia matrimoniale tra Demir e Zuleyha.