Matteo Falcinelli, cosa è successo: la lite al locale per "500 dollari", l'arresto, la cauzione pagata dagli amici e il programma rieducativo. La ricostruzione

Cosa è successo a Matteo Falcinelli? Quali sono le tappe che hanno portato all'arresto? E come sta ora? «Quello che ha subìto mio figlio non dovrà succedere mai più, tantomeno a un ragazzo di 25 anni, studente all'estero. A Matteo, solare e pieno di vita, hanno tolto il sorriso e distrutto i sogni portandolo addirittura a tentare di togliersi la vita. È stato torturato». Nella vicenda del giovane originario di Spoleto, arrestato in Florida, a Miami, con modalità decisamente violente, ci sono molte zone d'ombra. Vediamo le tappe di questa vicenda.

Matteo Falcinelli, studente arrestato a Miami: «È stata una tortura, ma sono sopravvissuto». Tajani: «Massima attenzione». La famiglia valuta denunce