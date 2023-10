Grande Fratello, Beatrice Luzzi smaschera Giuseppe Garibaldi: «Devi spiegarmi». Massimiliano Varrese: «Lei prenderà una “tranvata”»

«Se hai qualcosa da dire me la dici, ma non puoi venire a chiedere a me». Cominciano le prime incomprensioni tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Quella che sembrava essere la prima coppia del Grande Fratello, dopo i baci di ieri e della scorsa settimana, comincia a fare acqua. Così l'attrice provoca il bidello calabrese che non riesce a tenerle testa. «Perché ho fatto qualcosa di male?».

Gf, Beatrice Luzzi e il confronto con Giuseppe Garibaldi

Pare proprio che alla Luzzi siano arrivate all'orecchio le parole che il concorrente che con molta superficialità ha fatto intendere agli altri inquilini di non fare sul serio. Massimiliano Varrese, che pare ora passi dalla parte della nemica Beatrice, confessa: «Secondo me lei prenderà una tranvata, una bella batosta.

io credo di essermi innamorata di beatrice luzzi pic.twitter.com/zVBef4mkJp — mari (@chevitadestenti) October 9, 2023

Insomma stasera sicuramente se ne parlerà in puntata, ma intanto beatrice Luzzi gli lancia un ultimatum: «Non c'è bisogno di chiedere scusa, anche solo spiegarmi. Quando sei pronto vieni e me ne parli, io ti aspetto»