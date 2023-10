Grande Fratello, pagelle: Beatrice, dealer 8, Massimiliano, zia acida 2, Anita, merita una pesca dell'Esselunga 5, Jane, ma non dovevamo non vederci più? 6

Nona puntata del Grande Fratello, niente non ce la si fà. Il reality non ingrana la marcia giusta, anzi a dir la verità sembra stia ancora proprio in folle. Alfonso Signorini, al di là delle regole imposte dai vertici, le sta tentando tutte. Sermoni infiniti, intrighi che sono meno intriganti di una cena a tavola con la famiglia del Mulino Bianco, storie a tre che non sono neanche incroci di sguardi. Insomma il Gf continua a non funzionare e Signorini a scivolare. Vediamo dunque cosa è successo nella puntata appena andata in onda lunedì 9 ottobre, ecco le nostre pagelle.