Grande Fratello, stasera su Canale 5 la nuova puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e ascolti del reality show

Nuovo appuntamento con il «Grande Fratello», il reality show di Canale 5 in onda ogni lunedì e giovedì alle 21.20. Dopo l'eliminazione di Lorenzo, sono ben otto gli inquilini della Casa finiti al televoto: Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Alex Schwazer, Giselda Torresan, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi. Non ci sarà però nessuna eliminazione in vista: il televoto non porterà infatti all'esclusione di un concorrente, ma al più votato sarà garantita la salvezza.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi lunedì 9 ottobre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Arrivati alla nona puntata, scopriamo insieme cosa succederà.