Giovanni Terzi a Ballando: «Ho perso il 45% dei polmoni per una malattia genetica». Simona Ventura commossa

Simona Ventura commossa davanti all’esibizione di Giovanni Terzi e Giada Lini: emozioni enfatizzate dal racconto del giornalista della sua malattia rara a Ballando con le Stelle. «Ho perso il 45% dei polmoni per una malattia genetica - ha dichiarato Terzi- Il pensiero va a mia mamma che per lo stesso motivo in tre anni se n’è andata». E poi prosegue riferendosi alla puntata precedente: «Ho rivisto in Banfi che succede ad un uomo innamorato se perde la sua metà»

Ma è alla compagna, anche lei ricordiamo essere all'interno della competizione, che vanno la maggior parte dei pensieri: la paura più grande espressa dal Terzi nella narrazione delle sue problematiche? Perdere i figli e l’amore.

Giovanni Terzi, la malattia e l'amore per Simona Ventura

Seguono i ringraziamenti all’ospedale di Pavia: «Per ora la malattia si è fermata, sono stanco ma è una stanchezza sana, grazie alla ricerca scientifica e a dei ricercatori che hanno permesso che si arrestasse tutto.

E’ grazie a loro che non mi manca il fiato mentre ballo».

Il pensiero conclusivo torna sempre a Simona. «L'altra mia grandissima vittoria? Il suo successo nella prima puntata».

Un inno all’amore, quello lanciato da Terzi e al miglioramento che comporta. «Noi due stiamo vivendo uno stato di grazia».