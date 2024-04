Elisabetta Tulliani chi è: la tv, lo studio legale, l'amore con Fini e le due figlie. Condannata per la casa di Montecarlo

Il tribunale di Roma ha condannato l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini a due anni e otto mesi. Con la sentenza i giudici della quarta sezione penale hanno inoltre inflitto una condanna a 5 anni per la compagna Elisabetta Tulliani, a 6 per il fratello Giancarlo Tulliani e a 5 anni per il padre Sergio Tulliani per l'accusa di riciclaggio. Alla lettura del dispositivo in aula era presente l'ex leader di An.

Chi è Elisabetta Tulliani

Elisabetta Tulliani è nata a Roma il 16 maggio 1972 (52 anni quindi tra pochi giorni) e di professione fa l'avvocato.

Fini condannato per la casa di Montecarlo: Tulliani, il citofono e quell'atto finito nel mirino dei pm. La storia

Non meno avventurosa la vita sentimentale. Ha avuto una relazione con Luciano Gaucci, ma in precedenza era stata con il figlio. Con l'ex presidente del Perugia ha poi avuto un contenzioso legale a causa di un tesoro che (secondo lui) avrebbe affidato alla Tulliani affinché non finisse nelle mani del Fisco. Voleva riaverlo indietro, ma il tribunale diede ragione a lei.

Tutto questo prima di innamorarsi di Gianfranco Fini: dalla loro relazione sono nate le figlie Carolina (il 2 dicembre 2007) e Martina (il 10 ottobre 2009).