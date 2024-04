Amici, il padre di Sarah Toscano: «La tv potrebbe illuderla, ho paura che non riesca a rientrare nel mondo reale»

Il padre di Sarah Toscano non ci crede ancora. Non ha mai visto sua figlia così grande. «Vederla dare un bacio al cantante Holy Francisco - racconta al settimanale Di Più Tv - mi ha lasciato di sasso. Poi, però, nel vedere la mia bambina così felice e innamorata ho tirato un sospiro di sollievo. “Sta crescendo”, mi ha detto mia moglie. Ed è proprio vero...».

Gli studi

Papà Marco è felice per il nuovo amore di sua figlia e per il cammino che sta facendo all'interno della scuola di Amici. In tanti la paragonano alla nuova Annalisa. Intanto papà Marco e mamma Petra hanno deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest'anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest'anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell'Università Bocconi con il corso di laurea in Economia aziendale e management.

La passione per la musica

Oggi la paura di Marco Toscano è che «quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione».

A Di Più Tv il genitore racconta che Sarah «aveva cinque anni quando ha iniziato a studiare il pianoforte e in breve tempo, impegnandosi pochissimo, è arrivata a partecipare e vincere dei concorsi internazionali. Lei è fatta così, quando decide di dedicarsi a qualcosa, deve raggiungere il vertice. Ma quando non ci riesce, purtroppo, soffre tanto, tantissimo». Ed è succeso con il tennis, quando ha capito di non poter giocare ad alti livelli.

Così è arrivata la musica, la voglia di cantare. Mai niente di serio fino ad ora però. Solo tante "gare" al karaoke. Ma le vinceva tutte. «Un paio di volte è stata così brava che alcuni mi hanno chiesto se fosse una cantante professionista».

E poi cosa è successo? Al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, Marco Toscano svela che: «L’ho fatta sentire da un professionista della musica, Andrea Dulio, un manager di caratura internazionale. L’ha ascoltata, poi l’ha portata in uno studio di registrazione dove Sarah ha inciso i suoi primi brani. Quello che è successo dopo, è sotto gli occhi tutti...».