Ballando con le Stelle, la sensualità di Paola Perego infiamma la giuria

La Bachata di Paola Perego infiamma il palco di Ballando con le stelle. Tutina nera attillata con spacco vertiginoso sulla gamba in un look total black.

Ad animare il dibattito della giuria più che l’esibizione, è la sensualità della conduttrice. Ma la tensione tra lei e Guillermo Mariotto non pare essersi spenta: lo stilista non si risparmia, infatti, i paragoni con gli altri concorrenti.

Il confronto di Mariotto è con Wanda Nara: «A me non basta niente, è pazzesca, ma c’è l’argentina che ha un culo spropositato e le gambe di un calciatore e tutti sbavano per lei? (riferendosi alla Perego)». Il voto assegnatole? Un 5.

Prima dell’esibizione anche la Perego aveva rincalzato sul giudizio di Guillermo nella puntata precedente: «Avrei voluto dire altro, ma era la mia prima serata su Rai 1 e non potevo.

Che c’entra mio marito».

Nonostante l’ “astio” tra i due, prima del suo intervento, numerosi sono stati i commenti della giuria a sottolineare la sensualità della prima “stella” ad esibirsi oggi. I primi ad evidenziarne la sensualità e la perfetta scelta del vestito sono stati Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Non abbastanza clementi con i voti: alla Perego assegnati 29 punti come la scorsa settima.