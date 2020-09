Gf Vip, Stefania Orlando litiga con Francesca Pepe: urla e lacrime, gli altri concorrenti sono costretti a intervenire

Gf Vip, Stefania Orlando litiga con Francesca Pepe, urla e lacrime e gli altri inquilini della casa sono costretti a intervenire. La conduttrice, nota per il suo atteggiamento pacato, ha avuto una lite furibonda con l'influencer. La discussione è degenerata al punto che gli altri concorrenti sono stati costretti a intervenire tra le urla e le lacrime di Stefania Orlando. Tutto è cominciato a pranzo con le accuse reciproche di sprecare il cibo. Stefania Orlando ha perso la pazienza, mentre Francesca Pepe ha reagito quasi impassibile.

«Cibo sprecato»

Francesca è stata additata dal gruppo per aver mangiato più del dovuto. «Prima di insultare, pensaci bene. Tu porti il cibo in camera e hai buttato un kiwi, tu hai sprecato il cibo», ha rilanciato lei provocando la reazione di Stefania. «Mi hai detto di aver buttato un kiwi che era marcito in camera. Non è vero, l'ho visto stamattina nella spazzatura e non era marcio! Sei una provocatrice e te lo ripeto. Allora? Sei una provocatrice! Anche per stron*ate, neanche per cose intelligenti. Mi stai accusando di aver rubato il cibo!», la replica.

«Allora mangialo davanti a tutti se non è marcio», è stata la provocazione della Pepe. La Orlando, accecata dalla rabbia, ha continuato: «Sei una bugiarda! Bugiarda! Bugiarda! Come dice il tuo ex fidanzato (Vittorio Sgarbi). Capra! Capra! Capra!».

A quel punto Matilde Brandi, Pierpaolo Petrelli e il resto del gruppo hanno preso le difese di Stefania invitandola a non cedere alle provocazioni di Franceska. A stemperare i toni ci ha pensato la contessa: «Visto che non è marcio lo fate mangiare a me?»

