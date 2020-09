Gf Vip, Franco Oppini attacca Alba Parietti: «Mente, Francesco me lo sono "accollato" io»

Discussione “a distanza” a Domenica Live tra Alba Parietti e Franco Oppini, genitori di Francesco, ora nella casa del Grande Fratello Vip. Nella scorsa puntata, si era parlato della “presenza” della Parietti, intervenuta in collegamento durante il reality. Nella scorsa puntata del salotto di Barbara D’Urso, Oppini aveva detto che Alba «a volte dovrebbe fare la madre e non sempre la Parietti». La replica non si è fatta attendere ed è arrivata in un lungo post sui social, nel quale Alba si dice molto amareggiata per «l’ennesimo spu**anamento immotivato» da parte del suo ex marito: «Perché sciacquare vecchie ruggini il primo giorno sulla pelle di Francesco?».

Alba Parietti, nel post, sottolinea anche la scarsa presenza di Oppini come padre. A proposito del figlio, si legge nel testo: «Sono sempre stata al suo fianco e spesso da sola. Sono stata poco ringraziata per questo, ma solo criticata e ingiustamente. Fare la madre e il padre negli anni dell’adolescenza spesso sola non è facile».

Oppini però non ci sta: «Non voglio danneggiare Francesco o che questa diatriba stupida lo faccia rattristare. Negli anni in cui ci siamo separati Francesco aveva otto anni e io sono rimasto a vivere a Milano fino a quando non ne ha compiuti venti. Mi chiamavano il mammo. In quel periodo la carriera di Alba stava esplodendo. Francesco me lo sono "accollato" io, se Alba dice il contrario allora ha mentito. Per me è stato un bellissimo periodo. Poi, sono andato a Roma per la mia carriera».

Oppini sottolinea che Alba avrebbe potuto chiamarlo, non c’era bisogno di scrivere sui social. I toni sono comunque pacati.

Ad anticipare la risposta dell’ex marito della Parietti, è il commento - durissimo - di Karina Cascella, attaccata dalla Parietti nello stesso post.

«Cosa ha fatto Alba Parietti nella sua carriera per dire a tutti che sono “personaggi piccoli e inutili”? - domanda Cascella - Cosa ? Le hanno mai dato un programma?».

Gli altri ospiti in studio e Barbara D’Urso le ricordano la carriera della Parietti e i suoi successi.

